È stato sorpreso a spacciare nei pressi di uno stabilimento balneare, ma è stato bloccato dal personale del Commissariato di polizia di Catanzaro lido. Si tratta di un trentaduenne di Catanzaro, Davide Scorza, già noto alle forze dell’ordine.

Una pattuglia ha notato la presenza di Scorza sul lungomare di Catanzaro Lido e si è appostata per controllarne i movimenti, notando l’arrivo di due giovani. Scorza avrebbe consegnato due involucri contenenti eroina in cambio di due banconote di venti euro, ma tutti e tre sono stati immediatamente bloccati. Il giovane è stato arrestato per spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del pubblico ministero di turno, posto ai domiciliari, mentre l’acquirente dello stupefacente è stato segnalato quale assuntore alla Prefettura. Nell’udienza di convalida è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di Catanzaro con divieto di uscire da casa nelle ore notturne.