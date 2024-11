I cinque erano stati trovati in possesso di due involucri, avvolti da una pellicola trasparente, contenenti 106 grammi di eroina purissima e di ottima qualità

È andata male l’udienza di convalida per due delle cinque persone arrestate sabato notte dai Carabinieri della Compagnia di Catanzaro. Il Gip di Catanzaro infatti, all’esito dell’udienza di convalida di stamattina, ha convalidato gli arresti emettendo un’ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per Donato Bevilacqua, di 42 anni (in foto a sinistra) e Franco Passalacqua di 36 anni (in foto a destra), mentre per Marco Passalacqua di 28 anni, Francesco Marchio di 24 anni e Saverio Manzoni di 21 anni sono scattati gli arresti domiciliari.

I cinque erano stati trovati in possesso di due involucri, avvolti da una pellicola trasparente, contenenti 106 grammi di eroina purissima e di ottima qualità che, tagliata e parcellizzata in dosi singole, avrebbe potuto fruttare ai suoi detentori un guadagno stimato di circa 30.000 a seguito di un pedinamento.

l.c.