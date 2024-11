Secondo la ricostruzione della polizia a premere il grilletto sarebbe stato il padre della ex fidanzata, arrestato dalla polizia. Le condizioni dell'uomo non sarebbero gravi

Un uomo di 34 anni, Roberto Sarlo, è rimasto ferito da un colpo di arma da fuoco tra il collo e la mandibola. L'episodio è avvenuto questa sera a Catanzaro, nella zona di Parco dei principi.

Secondo la ricostruzione della polizia di Stato, a sparare sarebbe stato il padre della ex fidanzata dell'uomo, Giuseppe Stasi di 69 anni, arrestato dalla Squadra mobile di Catanzaro. Alla base del gesto ci sarebbero contrasti tra le persone coinvolte, probabilmente collegati alla vecchia relazione sentimentale. A trovare Sarlo riverso a terra in una pozza di sangue in una via del quartiere è stato un passante, che ha telefonato al 113.

Un'ambulanza del 118 ha provveduto a trasportare il ferito all'ospedale di Catanzaro, anche se le sue condizioni non sarebbero gravi, mentre la polizia ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.