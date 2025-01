Un altro proiettile ha invece raggiunto una diversa abitazione ma fortunatamente la famiglia si trovava fuori casa per i festeggiamenti. Indagini in corso

Capodanno di gran paura per due famiglie di viale Isonzo, nella zona sud di Catanzaro. Due proiettili attualmente al vaglio dei Carabinieri sono stati esplosi verso una palazzina al civico 238 durante gli spari che hanno accompagnato il Capodanno 2025. Nella stanza di uno degli appartamenti si trovava a dormire un giovane mentre nell'altro caso il nucleo familiare si trovava fortunatamente a cena fuori da altri congiunti.

I proiettili hanno infranto le tapparelle ed il vetro penetrando nelle stanze ad altezza d'uomo. Per un caso assolutamente fortuito in quel momento sulla traiettoria non si trovava nessuno altrimenti si sarebbe consumata una vera tragedia. Per approfondire, continua a leggere su CatanzaroChannel.it