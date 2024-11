L'episodio si è verifcato nel reparto di Gastroenterologia. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'area

Un inavvertito sversamento di acido peracetico ha creato allarme nel reparto di Gastroenterologia dell’ospedale Pugliese di Catanzaro. L’episodio si è verificato all'interno di un locale adibito a magazzino, dove alla fuoriuscita del liquido seguiva l’emissione di vapori dall'odore pungente. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale con supporto del nucleo NBCR che hanno provveduto a porre in sicurezza i flaconi. L’area è stata temporaneamente inibita all'accesso in attesa di un ulteriore operazione di bonifica da parte di ditta specializzata. Sono state alla fine ripristinate le normali condizioni di sicurezza, non si registrano danni a persone o intossicati.

l.c.