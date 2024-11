Si resta in attesa delle disposizioni della Commissione Criteri Infrastrutturali della Figc relativamente ai lavori di adeguamento dell'impianto del capoluogo di regione per la terza giornata di campionato

Purtroppo il Catanzaro non giocherà allo stadio Nicola Ceravolo la prima partita “casalinga” in programma domenica 27 agosto alle 20.30 contro la Ternana, la gara si disputerà al Via del Mare di Lecce (struttura indicata inizialmente dalla società giallorossa in caso non fossero terminati in tempo i lavori dell'impianto del capoluogo di regione).

A comunicarlo attraverso una nota la Lega di Serie B: «In attesa delle decisioni della Commissione Criteri Infrastrutturali della Figc relativamente ai lavori di adeguamento realizzati allo stadio Ceravolo, la Lnpb conferma che l'incontro Catanzaro-Ternana del 27 agosto prossimo si disputerà nell'impianto comunale di Lecce». La Lega ha inoltre reso noto che «in base alle risultanze della Commissione federale, renderà nota la sede della terza giornata di campionato, Catanzaro-Spezia, in programma mercoledì 30 agosto».