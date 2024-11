Il grave incidente è avvenuto in pieno centro. Sul posto i Carabinieri e il personale del 118

Tragedia a Catanzaro. Una donna, Maria Silipo, 84 anni, è stata travolta e uccisa da un camion. L’incidente si è verificato in via XX settembre, via centrale della città capoluogo.



Sul posto i Carabinieri, i Vigili urbani per effettuare i rilievi e il personale del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Secondo una prima sommaria ricostruzione la donna, investita da un autocarro che procedeva in retromarcia, avrebbe sbattuto violentemente la testa. Sotto schok il giovane, 26 anni, alla guida del mezzo.

La Procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo di indagine sull'incidente mortale. Il ragazzo risulta indagato per il reato di omicidio colposo.

l.c.

Il video:

Leggi altre notizie di cronaca di Catanzaro