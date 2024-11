Il corpo di un uomo, C.S., sessantenne senza fissa dimora, è stato trovato oggi all’interno di un fabbricato in costruzione a Catanzaro Lido. Le cause della morte non sono chiare, per questo il magistrato di turno della Procura di Catanzaro ha disposto gli esami autoptici. A richiedere maggiori accertamenti anche la presenza di alcuni traumi al volto della vittima che non è chiaro se possano essere frutto di una caduta o di una aggressione. L'uomo era molto noto in tutta la città.

Viveva di espedienti, ma era sempre molto educato e cortese. Aveva una grande passione per la musica e sono moltissimi i post sui social che lo ricordano e che evidenziano l’assenza di una politica di sostegno per soggetti deboli. Sarà ora l’autopsia a stabilire l’accaduto, mentre le indagini sono affidate alla polizia di Stato.