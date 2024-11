Scartata l'ipotesi di omicidio. Secondo gli investigatori si sarebbe trattato di un incidente stradale

GIMIGLIANO (CZ) - Un uomo di 63 anni, originario di Sellia Marina e residente a Milano, è morto in un incidente stradale avvenuto nel quartiere di Gagliano a Catanzaro. L'uomo era alla guida di un'Audi A2 che, per cause ancora in corso di accertamenti, è finita in un burrone ed il sessantatreenne è stato sbalzato fuori dall'abitacolo dell'automobile. A trovare il cadavere, posto a pochi metri dall'auto, sono stati alcuni cacciatori. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. Scartata l'ipotesi che, in un primo momento, aveva fatto pensare ad un omicidio. Aggiornamento 14:11