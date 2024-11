In data odierna il Tribunale del Riesame di Catanzaro, in funzione di Giudice dell’appello, ha annullato l’ordinanza pronunciata dal Gip di Catanzaro con cui era stata irrogata la misura interdittiva del divieto di esercitare la professione di avvocato nei confronti di Giuseppe Lucchino e Paola Tropea. I due legali, difesi dagli avvocati Francesco Gambardella e Michele Cerminara, da oggi possono quindi di nuovo esercitare liberamente la professione.

I due professionisti sono rimasti coinvolti in una indagine della Guardia di Finanza di Catanzaro con l'accusa di truffa e falso in atto pubblico in danno dell’Agenzia delle Entrate di Catanzaro. L’ipotesi è che gli indagati avessero intentato azioni esecutive nei confronti dell’ente per crediti legati a imposte non dovute, anche attraverso la materiale falsificazione di un provvedimento di assegnazione delle somme a firma del Giudice dell’esecuzione, così da continuare a vantare un credito verso l’erario.