L'uomo, attualmente sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora in Catanzaro con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione, veniva sorpreso a Sant'Elia

La scorsa notte, i carabinieri della Stazione di Pentone hanno tratto in arresto Passalacqua Cosimo Damiano, cl. 96, resosi responsabile di Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità e False dichiarazioni sull'identità personale. L'uomo, attualmente sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora in Catanzaro con divieto di allontanarsi dalla propria abitazione sita nel quartiere Santa Maria dalle ore 23 alle ore 07 di ogni giorno, veniva sorpreso alle 2 di notte a Sant'Elia e, nella circostanza, forniva false dichiarazioni sulla propria identità personale ai militari operanti. L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Al momento del controllo, Passalacqua era all'interno di un' autovettura condotta da un coetaneo che, trovato in possesso di 5 gr. di hashish, subito sequestrati, è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanza stupefacente. Nel contempo al giovane è stata ritirata la patente di guida e sequestrato il veicolo.