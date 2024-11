Anche questo anno si è rinnovato il tradizionale bagno sulla spiaggia del quartiere marinaro che ha registrato numerose adesioni

Un tuffo nelle acque del mar Ionio per salutare il nuovo anno. Anche questo anno a Catanzaro si è rinnovato il tradizionale tuffo nato da un’idea dell’associazione “Calabria: un mare d’amore” e che anno dopo anno conta l’adesione di numerosissimi cittadini. La manifestazione giunta alla decima edizione quest’anno è stata replicata in contemporanea anche a Cirò Marina, a Crotone e a Reggio Calabria.

A mezzogiorno in punto gli associati hanno quindi abbandonato in spiaggia gli abiti invernali per immergersi nell’acqua e salutare il nuovo anno.

Luana Costa