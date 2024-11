L'allarme è stato lanciato intorno alle 11.15 da una residente. Sono immediatamente partite le verifiche

È scattato intorno alle 11.15 l’allarme lanciato da una residente del quartiere Sala. Secondo quanto riferito alle forze dell’ordine, sarebbe stata avvistata una figura umana appesa ai fili dell’alta tensione in viale dei Bizantini. Immediatamente si sono portati sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale per effettuare le opportune verifiche.

L’area indicata si trova alle spalle dell’incompiuto parco commerciale "Romani" nel quartiere Sala. Lì si trovano degli altissimi tralicci dell’alta tensione. Da quanto emerso si tratterebbe in effetti di una figura umana appartenente ad un operaio dell'Enel che sta eseguendo alcuni interventi di passaggio della fibra ottica in zona, ma non è in pericolo di vita.

Luana Costa