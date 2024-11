La struttura in legno era stata presa di mira già quest'estate. Questa notte sono stati rinvenuti candelotti incendiari. Avviate le indagini

Tornano i piromani in azione nel quartiere marinaro a Catanzaro. Questa notte ignoti hanno dato nuovamente alle fiamme un gazebo di proprietà comunale situato sul lungomare di Giovino. La struttura in legno era già stata presa di mira quest'estate e completamente distrutta da un rogo. Ciò che ne rimaneva è stato oggetto di un nuovo raid vandalico. All'interno della struttura sono stati rinvenuti candelotti incendiari. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco di Sellia Marina. Sono state avviate le indagini per risalire alle cause dell'incendio.

Luana Costa