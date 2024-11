È stata danneggiata la sede di Fratelli d'Italia di Catanzaro. L'episodio è stato denunciato alla polizia che ha avviato le indagini per risalire ai responsabili dell'atto vandalico: la sede di Fratelli d'Italia si trova nel centro storico di Catanzaro. Secondo quanto si è appreso, sono state danneggiate le insegne, sono state apposte scritte ingiuriose e sono stati strappati i manifesti affissi all'ingresso della sede, alcuni dei quali ritraggono Wanda Ferro, sottosegretario all'Interno e coordinatrice regionale di Fratelli d'Italia.

Sdegno e condanna per l'atto vandalico è stato espresso dal coordinamento di FdI Catanzaro: «Nell'attesa che l'attività investigativa faccia luce rispetto ai fatti che hanno registrato il danneggiamento, non possiamo che condannare un gesto che può essere qualificato semplicemente come vile, contrario alle regole della democrazia ma soprattutto figlio di un clima di odio che alcune parti politiche non riescono a condannare e in alcuni casi addirittura alimentano attraverso dichiarazioni incendiarie. Sia che si tratti di una semplice ragazzata o di un gesto di intolleranza politica, l'atto vandalico alla sede di Fratelli d'Italia Catanzaro - spiega il coordinamento catanzarese di FdI - arriva infatti dopo numerosi gesti offensivi verso le sedi del partito sparse su tutto il territorio nazionale così come agli episodi di attacchi ai banchetti di militanti o ai giovani che, attraverso le associazioni politiche di destra, operano all'interno delle università».

Fdi Calabria: «Solidarietà e condanna»

«Esprimiamo la più ferma condanna per l'ignobile atto di vandalismo che ha colpito la sede di Fratelli d'Italia a Catanzaro. Questo episodio, che rappresenta un attacco non solo a un luogo fisico, ma anche ai principi della democrazia e del dialogo, deve farci riflettere sull'importanza del rispetto reciproco e della tolleranza politica.

La sede di un partito è un simbolo di rappresentanza e confronto, e danneggiarla significa colpire la pluralità delle idee che caratterizzano la nostra società. È fondamentale che ogni forma di violenza e intimidazione venga condannata con fermezza, indipendentemente dall'appartenenza politica.

Esprimiamo la massima solidarietà a tutti i membri di Fratelli d'Italia, in particolare al sottosegretario di Stato Wanda Ferro, Coordinatore Regionale per la Calabria, per il suo costante impegno a favore della nostra comunità e dei valori democratici. In questo momento difficile, è fondamentale rimanere uniti e determinati nella difesa dei principi che ci uniscono.

Invitiamo le autorità competenti a svolgere un'indagine approfondita per identificare i responsabili di questo gesto deplorevole. Solo attraverso un impegno collettivo possiamo garantire un ambiente democratico sicuro e rispettoso per tutti».