Nei giorni scorsi è stata raggiunta l’intesa. La struttura ospiterà 26 nuovi posti auto a ridosso del centro storico

È stata trovata nei giorni scorsi l’intesa sull’apertura al pubblico del parcheggio coperto comunale di via Argento. La struttura, incorporata nel condominio “Scacco matto”, all’interno del quale Palazzo De Nobili è proprietario di un immobile, verrà gestita direttamente dall’azienda per la mobilità cittadina e ospiterà 26 nuovi posti auto a ridosso del centro storico.

Durante la riunione il vicesindaco Ivan Cardamone ha preso atto della disponibilità garantita dall’Amc di prendere in gestione l’impianto ed ha dato mandato agli uffici per la predisposizione di una delibera che regolamenti i termini di gestione ed i ticket delle tariffe per la sosta delle automobili.

“Stiamo lavorando per contribuire a centrare gli obiettivi che si è prefissata l’amministrazione guidata dal sindaco Sergio Abramo”, ha affermato Ivan Cardamone, “e l’apertura al pubblico del parcheggio di via Argento si inserisce nell’ottica del potenziamento dei servizi in favore del centro storico”.

l.c.