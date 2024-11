Il sinistro si è verificato a Montepaone nel Catanzarese. Due automobili sono rimaste coinvolte

Due autovetture che viaggiavano nei due sensi opposti di marcia si sono scontrate sulla statale 106 in località Costa degli Aranci a Montepaone nel Catanzarese. Per cause ancora in corso di accertamento i due mezzi, una Lancia Y e una Fiat Stilo (in foto), sono entrate in collisione intorno alle 23.10. Il bilancio del sinistro è di cinque feriti, di cui due rimasti feriti gravemente perché rimasti incastrati nelle lamiere dei rispettivi veicoli.

Sul posto si è quindi reso necessario l’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che ha lavorato per oltre due ore per disincastrare i due feriti. Il più grave è A. C. di 27 anni i cui arti inferiori erano rimasti incastrati nel vano motore della Fiat Stilo, il secondo A. G. di 26 anni era alla guida della Lancia Y, anch'egli rimasto incastrato nelle lamiere della propria autovettura. Entrambi sono stati trasportati d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Pugliese di Catanzaro.

Le operazioni di soccorso eseguite dai sanitari del 118 si sono rivelate difficoltose poiché i veicoli sono andati totalmente distrutti nel violento impatto. Gli altri tre feriti sono stati invece trasportati all'ospedale di Soverato ma non hanno riportato ferite gravi. Sul luogo dell'incidente sono giunti anche i carabinieri della locale stazione per effettuare i rilievi di competenza.

Luana Costa