Violento impatto questa mattina, intorno alle 5.30, per un'autovettura che stava percorrendo la statale 280, cerniera di collegamento tra Catanzaro e Lamezia Terme. Il conducente del mezzo percorreva la statale in direzione Lamezia Terme, quando all'altezza dello svincolo di Marcellinara, ha perso il controllo schiantandosi dapprima contro il separatore di corsia centrale e finendo la sua corsa a bordo strada.

L'automobilista, un uomo di circa 50 anni, è stato soccorso da un'ambulanza del 118. Avendo riportato ferite e contusioni è stato trasportato al pronto socccorso dell'ospedale Pugliese-Ciaccio di Catanzaro. Sul posto sono giunte le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale per mettere in sicurezza il tracciato stradale e la polizia che ha effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Notevoli disagi per la circolazione per via della temporanea chiusura della statale.

Luana Costa