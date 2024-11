Le fiamme di origine dolosa hanno danneggiato la struttura di un palazzo in costruzione in località Fortuna. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco

Un violento incendio è divampato questa sera all'interno di un cantiere in località Fortuna a Catanzaro. Sul posto sono sopraggiunte le squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale per sedare le fiamme che si sono propagate rapidamente. Nell'area di cantiere si stava lavorando alla costruzione di un palazzo. Il rogo si è concentrato in un container adibito a deposito di attrezzature e al cui interno vi era anche accumulato del legname. Ancora da quantificare i danni e da individuare le origini del rogo, ma la matrice dolosa sembra certa.



Luana Costa