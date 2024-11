Il ministro dell’interno: «Il lavoro dei nostri uomini, il loro impegno e la grande capacità investigativa, sono al servizio del nostro Paese e dei cittadini»

«L'ottimo lavoro della Squadra Mobile di Reggio Calabria, con il supporto del Servizio centrale operativo e della Polizia scientifica, ha portato all'arresto di Antonio Pelle, 54 anni, latitante dal 2011, evaso dall'ospedale di Locri e ricercato per una condanna definitiva a 20 di reclusione per associazione mafiosa, armi e droga».

Un ripostiglio fra camera da letto e bagno: così hanno catturato Antonio Pelle

Lo afferma il ministro dell'Interno, Angelino Alfano, sottolineando che l'uomo, «inserito nell'elenco dei latitanti pericolosi, si nascondeva nell'abitazione di famiglia, in un bunker costruito fra il bagno e la camera da letto del figlio. Questo dimostra, ancora una volta - afferma il ministro - che nessuno può sfuggire per sempre alla giustizia. Il lavoro dei nostri uomini, il loro impegno e la grande capacità investigativa, sono al servizio del nostro Paese e dei cittadini per il controllo del territorio e per rafforzare la percezione di sicurezza».