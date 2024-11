La donna, suocera di un assessore comunale, aggredita in pieno giorno. La condanna del sindaco

Una donna anziana è stata aggredita e rapinata stamattina a Caulonia Marina. La signora, molto conosciuta e stimata in paese, nonché suocera dell’assessore comunale al bilancio Attilio Tucci, stava rientrando a casa quando all’improvviso è stata colpita da un pugno rovinando a terra e scippata della sua borsa. L’assalitore si è poi dileguato facendo perdere le sue tracce. L’anziana è stata trasportata all’ospedale di Soverato, dove le sono stati applicati alcuni punti di sutura al volto.





Ferma condanna per l’episodio è stata espressa dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Caterina Belcastro. «Si tratta di un fatto gravissimo – si legge in una nota - mai accaduto nel nostro paese, perpetrato in pieno giorno ai danni di un'anziana indifesa molto conosciuta e ben voluta da tutti. Confidiamo nel lavoro delle forze dell'ordine e auspichiamo che i responsabili siano subito identificati e consegnati alla giustizia. Alla signora Bombardieri e all'assessore Tucci, giungano i nostri più sinceri sentimenti di solidarietà e vicinanza».