I militari in servizio di pattugliamento lungo la provinciale 90 hanno soccorso gli animali impauriti e affidati a personale veterinario

Negli scorsi giorni i Carabinieri della Stazione di Caulonia, nel corso di una pattuglia presso la Strada provinciale 90, in località Rione Bruschiato, si sono imbattuti in tre cuccioli di cane abbandonati e visibilmente impauriti che si trovavano in mezzo alla strada.

Immediatamente deviato il traffico veicolare, i Carabinieri hanno soccorso i cuccioli e li hanno affidati a personale veterinario per gli accertamenti necessari. I cani sono stati successivamente trasferiti in un rifugio del luogo, dove riceveranno le dovute cure.

I militari dell’Arma, che stanno indagando sulle circostanze in cui i cuccioli di cane sono stati abbandonati, esortano a segnalare tempestivamente maltrattamenti nei confronti di animali o altre situazioni precarie, promuovendo iniziative in favore della tutela del patrimonio faunistico e ambientale del territorio calabrese.