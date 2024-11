Le fiamme hanno divorato l’intera struttura in legno. Sul posto due mezzi dei vigili del fuoco

Un incendio ha distrutto il Bar Chiosco, in pieno centro a Caulonia Marina. Il locale è andato completamente distrutto; sono in corso le indagini per individuare l'origine del rogo che ha devastato il locale.



Sul posto sono intervenuti in forze i vigili del fuoco con due mezzi. Le fiamme hanno interessato la copertura in legno e la veranda. Sul posto anche i carabinieri della locale stazione. Il locale al momento del rogo era chiuso.