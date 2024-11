Furto negli uffici del Comune e tre auto vandalizzate nella frazione marina. È questo il bilancio di un sabato di follia a Caulonia, nel Reggino. Secondo quanto si è appreso ignoti hanno fatto irruzione all’interno degli uffici comunali in via Roma, nel centro storico, forzando il portone d’ingresso del municipio riuscendo a prelevare alcuni valori bollati dall’ufficio anagrafe e aprire la cassaforte.

Qualche ora dopo a Caulonia Marina, mentre era in corso un incontro politico in vista delle prossime elezioni comunali, ignoti hanno danneggiato tre automobili parcheggiate all’esterno della biblioteca, asportando buste della spesa e utensili da lavoro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia scientifica. Entrambe le zone non sono coperte dalle telecamere di videosorveglianza.