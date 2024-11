Gaspare Salerno, 33 anni, arrestato venerdì scorso con l'accusa di omicidio stradale, assistito dall'avvocato Massimiliano Lata, è stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia nel carcere di Paola dove si trova detenuto in applicazione dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del tribunale di Cosenza.

Le accuse della Procura

L'uomo è indicato dalla Procura bruzia come responsabile dell'incidente dello scorso 6 ottobre 2019, in cui persero la vita a Rende, lungo la Statale 107, quattro giovanissimi di età compresa tra i 18 e i 19 anni. Secondo l'accusa aveva consumato alcol e cannabinoidi e sfrecciava a velocità sostenuta, superiore al limite consentito.

Richiesta di scarcerazione

Rispondendo alle domande del giudice Letizia Benigno, non è stato in grado di rivelare nessun particolare sulla dinamica dell'impatto: essendo egli stesso rimasto gravemente ferito non ricorda nulla di quella tragica notte. Intanto il legale ha presentato istanza di scarcerazione, ritenendo che la detenzione non sia necessaria per evitare il rischio di reiterazione del reato.