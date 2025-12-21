L’uomo, dopo aver ferito anche la madre della vittima, si è tolto la vita lanciandosi dalla finestra. Il sindaco Vincenzo Servalli ha annullato tutte le iniziative previste
Una donna di 40 anni è morta dopo essere stata accoltellata a Cava de' Tirreni, nel Salernitano, da un uomo che poi si è lanciato dalla finestra, uccidendosi.
La conferma arriva dal sindaco di Cava de' Tirreni, Vincenzo Servalli che in un post su Fb, traccia la dinamica della tragedia.
«Uccide la compagna, nota imprenditrice cavese, ferisce la madre di lei e si suicida buttandosi nel vuoto dal palazzo dove è successa la tragedia in via Ragone»: queste le parole del post del primo cittadino che «è sul posto, sgomento per l'accaduto».
Intanto il sindaco ha sospeso tutte le attività e iniziative natalizie in programmazione.