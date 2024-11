Blitz dei carabinieri del Nucleo investigativo. L'operazione è una costola dell'operazione Crisalide

Dalle prime luci dell'alba è in corso un'operazione da parte del nucleo investigativo di Catanzaro e del nucleo investigativo di Lamezia Terme. Quattro persone sono state tratte in arresto nell'ambito di una costola dell'indagine Crisalide che ha permesso di individuare i responsabili di un cosidetto cavallo di ritorno.



Estorsioni e rapine

Le quattro persone sono state tratte in arresto per i reati di estorsione e rapina perpetrati in concorso tra di loro. La vicenda è da ricondurre al furto di un veicolo commerciale avvenuto nel 2015 a Lamezia Terme. La vittima dopo essersi rivolta ad un esponente della criminalità organizzata lametina riusciva a recuperare l'automezzo. I provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti su disposizione della procura di Catanzaro.

I nomi degli indagati

Vincenzo Grande, Lamezia Terme di 58 anni

Francesco Berlingieri, Lamezia Terme di 40 anni

Damiano Berlingieri, Lamezia Terme di 28 anni

Antonio Miceli, Lamezia Terme di 27 anni

