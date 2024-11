Si è celebrata oggi a Catanzaro la giornata dell'Unità nazionale e delle forze armate. Il comandante della Legione carabinieri Calabria, accompagnato dal vicario del prefetto di Catanzaro, ha deposto una corona d'alloro al monumento dei caduti. «In ricordo di quello che è stato, in ricordo di quello che hanno pagato i nostri avi per raggiungere questo stato di democrazia, quindi, sicuramente è un messaggio rivolto anche ai giovani» ha dichiarato il generale Riccardo Sciuto.

«L'impegno delle forze armate è costante in favore della democrazia - ha proseguito - in tutti i teatri internazionali e anche dentro i confini nazionali per difendere quei valori che i nostri avi ci hanno consegnato e che abbiamo il dovere di conservare con onore fino alla fine dei nostri giorni».

«Un giorno importante per il nostro Paese, lo ricordiamo oggi nella nostra piazza, nella nostra città» ha aggiunto il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita. «Per ricordare il sacrificio di tanta parte della gioventù e della popolazione in quelle giornate, in quegli anni tragici. Oggi ha un valore molto cambiato nel tempo, perché è cambiato nel tempo il ruolo delle forze armate, presidio insostituibile, elemento di coesione, di difesa del nostro Paese ma anche forze armate che pensato e tendono alla pace. Io penso - ha aggiunto - che oggi sia anche un giorno che serve per riaffermare l'inutilità della guerra, la brutalità della guerra, la follia del sacrificio di tante vite. Per riaffermare, dunque, in un momento in cui la guerra esplode intorno a noi il valore della vita umana, della pace, della patria ma di una patria che costruisce la pace».