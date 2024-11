C’è anche una vittima, Domenico Martino, 26enne di Spezzano della Sila, nell’incedente verificatosi nel primo pomeriggio lungo la Statale 107, sul viadotto Cannavino, all’altezza dell’abitato di Celico, nella Presila cosentina. Coinvolte tre autovetture: un'Audi, un fuoristrada e una Renault Clio, a bordo della quale viaggiava la vittima.

Sul posto sono giunte le forze dell’ordine, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Il traffico è bloccato con uscita obbligatoria a Pianette di Rovito per i veicoli diretti verso Crotone e a Spezzano della Sila per i mezzi in viaggio in direzione opposta.