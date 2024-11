Si è svolta dalle prime ore di questa mattina una vasta operazione della Polizia di Stato, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, finalizzata all’esecuzione di 36 provvedimenti di custodia cautelare (15 in carcere, 13 agli arresti domiciliari e 8 di presentazione alla polizia giudiziaria) nei confronti di altrettanti soggetti, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione per delinquere finalizzata al traffico di armi clandestine collegata e funzionale alle attività della ‘ndrangheta; associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti; nonché di un’ampia gamma di delitti in materia di detenzione e porto illegale di armi clandestine, fra cui pistole, fucili mitragliatori e armi da guerra con relativo munizionamento, e di coltivazione di numerose piantagioni di canapa indiana e cessione di droga, prevalentemente hashish e marijuana.

I dettagli dell’operazione Arma cunctis

“Arma Cunctis” è il nome che gli investigatori della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria e del Commissariato di Siderno hanno dato all’operazione nel corso della quale, durante la notte, nella provincia di Reggio Calabria, sono stati eseguiti numerosi arresti e perquisizioni. L’inchiesta della Dda di Reggio Calabria ha consentito di individuare l’assetto organizzativo e l’operatività di una pericolosa struttura criminale - cui fanno parte soggetti (Bruno Filippone e Francesco Filippone) ritenuti vicini alla cosca Commisso di Siderno e appartenenti (Domenico Zucco e Giuseppe Zucco classe 1961) alla cosca Cataldo di Locri - che gestiva nell’area della Locride e in altre parti della provincia di Reggio Calabria un impressionante traffico di armi clandestine. Ricostruiti i ruoli degli indagati all’interno della compagine criminale (Antonio Lizzi, Giuseppe Arilli e Bruno Filippone al vertice del sodalizio; Maurizio Napoli e in posizione apicale con il ruolo di stabili fornitori; altri indagati in posizione subordinata, in qualità di collaboratori, corrieri, intermediari tra venditori e acquirenti).

!banner!

Sequestrate centinaia di armi

Nel corso delle attività investigative sequestrati fucili e pistole con numeri di matricola cancellati. L’inchiesta svela come i soggetti contigui alla cosca Commisso di Siderno e appartenenti alla cosca Cataldo di Locri, strutturati in una temibile consorteria criminale, abbiano avuto la capacità di gestire il traffico di centinaia di armi micidiali di ogni genere e calibro, fra cui i famigerati fucili mitragliatori AK 47 Kalashnikov, pistole calibro 9 luger, Walter PPK, cal. 44 magnum.

Utilizzato linguaggio criptico tra i sodali

I sodali delle due organizzazioni criminali per comunicare tra loro al telefono utilizzavano, in molti casi, un linguaggio criptico al fine schermare il vero oggetto delle conversazioni, riferibile ad armi e droga. I poliziotti reggini sono riusciti a decifrare ugualmente i termini convenzionali usati dai trafficanti, anche attraverso difficili ed estenuanti servizi di osservazione e pedinamento degli indagati che si sono conclusi con il sequestro di armi e l’arresto dei corrieri. Determinanti le intercettazioni telefoniche, ambientali e di video ripresa disposte dalla Dda di Reggio Calabria. Gli elementi acquisiti dalle attività di captazione hanno portato alla luce anche un articolato traffico di marijuana e hashish. Contestati anche diversi episodi di coltivazione, in siti impervi, di numerose piantagioni di canapa indiana, di raccolta e lavorazione delle piante, di immissione nei mercati illegali della sostanza stupefacente prodotta in quantità ingenti. Ricostruiti la struttura organizzativa e i ruoli ricoperti, all’interno del sodalizio, dai singoli indagati (in posizione verticistica Antonio Lizzi e Bruno Filippone, in posizione subordinata Francesco Catanzariti, Antonio Filippone , Michele e Domenico Romeo). Contestati anche diversi episodi di cessione di sostanza stupefacente. Sequestrati alcuni mezzi utilizzati dai trafficanti nelle attività connesse al traffico di droga.

Custodia cautelare in carcere

Bruno Filippone

Domenico Filippone

Antonio Lizzi

Giuseppe Arilli

Maurizio Napoli

Rovero Pianta

Vincenzo Tassone

Giorgio Timpano

Samuel William Alessandro Zimbalatti

Francesco Catanzariti

Antonio Filippone

Michele Romeo

Rocco Bennici

Domenico Zucco

Giuseppe Zucco



Domiciliari

Bruno Aversa

Francesco Borgese

Giuseppe Cherubino

Antonio Corrado

Francesco Filippone

Antonio Marando

Pietro Panaja

Giuseppe Domenico Rinarello

Fabio Romanello

Francesco Vitale

Antonia Rullo

Francesco Tigani

Giuseppe Zucco

Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

Cosimo Futia

Francesco Giorgi

Vincenzo Grasso

Pino Lombardo

Domenico Manno

Elena Musco

Domenico Pelle

Giuseppe Pizzata