Triste primato per la regione che si piazza al primo posto seguita da Campania e Sicilia. Nel 97 per cento dei casi, dunque, il provvedimento riguarda il Sud

Al momento sono 171 i comuni commissariati per mafia. Lo ricorda uno studio di Openpolis, che ha anche evidenziato come la possibilità di sciogliere un'amministrazione per condizionamenti imposti dalla criminalità organizzata sia stata introdotta nel 1991.

Da allora, il 95 per cento dei provvedimenti sono stati operati in 3 regioni: Calabria, Campania e Sicilia. E sono proprio questi territori ad occupare il podio delle realtà con il maggior numero di comuni commissariati per mafia: la Calabria con 70 municipi, seguita dalla Campania con 52 e la Sicilia con 43. A seguire il Piemonte, fermo a 2, e Lazio, Liguria, Lombardia e Puglia a 1.

L'entrata in funzione delle amministrazioni straordinarie a seguito di un commissariamento per mafia riguarda soprattutto il Mezzogiorno, anche se la percentuale di consigli comunali sciolti al nord è in aumento. Nel periodo tra il 2001 e il 2009 in Puglia e Campania è stato sciolto un comune su due, a conferma, quindi, che il 97 per cento delle realtà toccate da questo provvedimento riguarda il Sud.