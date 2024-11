Stretta sui centri scommessa illegali. I funzionari Asm Calabria, con il supporto dell’Ufficio Antifrode regionale, nel corso di controlli con la partecipazione di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza, hanno effettuato un’importante operazione nel settore dei giochi che ha coinvolto circa 40 esercizi commerciali dislocati nelle province di Cosenza e Reggio Calabria.

Sono stati complessivamente sottoposti a sequestro 68 apparecchi di gioco e denunciate alle Procure della Repubblica di Cosenza e Reggio Calabria 3 persone per esercizio abusivo di attività di scommessa e altre 3 per aver violato le norme riguardanti le misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

L’Ufficio dei Monopoli per la Calabria eleverà oltre 60 sanzioni per un importo pari a 3.400.000 euro. Ciò a dimostrazione dell’importanza della sinergica attività che si realizza all’interno del Comitato per Prevenzione e Repressione del Gioco Illegale, la Sicurezza del Gioco e la Tutela dei minori.