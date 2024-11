Un bambino di 13 anni è stato investito da una vettura mentre giocava sul lungomare di Paola (Cosenza). Il fatto è avvenuto nel pomeriggio. La dinamica non è ancora chiara, ma secondo quanto si apprende, mentre cercava di recuperare un pallone, si sarebbe spinto al centro della strada per scansare un ciclomotore in arrivo. Ma in quel momento sopraggiungeva un'auto, una smart, guidata da una donna, una commerciante del luogo, che lo ha investito. Il bambino è stato trasportato con l'elisoccorso nell'ospedale dell'Annunziata di Cosenza, dove si trova ricoverato in gravi condizioni per i traumi riportati. La donna che guidava l'auto è stata anch'essa soccorsa perchè sotto shock.