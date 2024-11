L'episodio al culmine dell'ennesima lite scaturita da motivi economici

I carabinieri della compagnia di Paola hanno arrestato un 29enne, G.F., residente a Cetraro, incensurato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e detenzione illegale di armi. Al culmine dell'ennesima lite con l'anziana madre, il ragazzo l’ha minacciata di morte brandendo un bastone di legno, poi ha messo a soqquadro l'abitazione, costringendo la donna a cercare rifugio in casa di alcuni vicini. Successivamente si è anche accanito sull'autovettura di proprietà della madre, procurandosi delle ferite alle mani.

La perquisizione domiciliare

I militari, all'interno della camera da letto del giovane, hanno trovato un fucile da caccia insieme ad un proiettile per arma lunga e a uno per pistola. Le armi, appartenenti al padre deceduto, ma mai dichiarate, sono state sequestrate. Dagli accertamenti svolti dai militari dell’arma è emerso che i maltrattamenti andavano avanti da un paio di anni ed erano dovuti alle crescenti e continue richieste di denaro che la donna non riusciva a soddisfare.