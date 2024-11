Pronto soccorso dell’ospedale di Cetraro chiuso temporaneamente per sanificazione dopo che un paziente positivo al coronavirus e in quarantena obbligatoria si è presentato ugualmente nel presidio, a quanto si apprende, per disturbi non ricollegabili al Covid.

I sanitari presenti (un medico,tre infermieri,un ausiliario e un tirocinante) hanno prestato soccorso al paziente che lamentava una colica renale e solo successivamente hanno appreso che lo stesso fosse positivo al coronavirus. Immediata la sospensione del ps e la richiesta di sanificazione, in attesa di effettuare il tampone a tutto il personale in servizio.

Nella notte, sempre nel nosocomio Iannelli, si è registrato poi un nuovo decesso. Si tratta di un 85enne affetto già da patologie pregresse. È il terzo decesso nel giro di pochi giorni nel reparto Covid di Cetraro.