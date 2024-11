Il cadavere di Gianluca Bellomi è stato ritrovato dai carabinieri in una zona isolata di Cetraro. Sul corpo pare non ci siano segni di violenza

È stato ritrovato, in una zona isolata di Cetraro, il cadavere di Gianluca Bellomi, 42 anni, già noto alle forze dell'ordine. Sul corpo, ritrovato dai carabinieri, dai primi accertamenti pare che non si siano riscontrati segni di violenza o lesioni. Il magistrato ha disposto l'autopsia allo scopo di accertare le cause della morte. Sul posto sono intervenuti il medico legale e il pm di turno della Procura della Repubblica di Paola.