Scontro tra auto e moto sulla statale 18, nel territorio di Cetraro. Un uomo di 35 anni, M. I., residente nella città tirrenica, che viaggiava a bordo della motocicletta, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato d’urgenza in elisoccorso al pronto soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza per via di un politrauma. L’impatto è avvenuto per cause ancora in corso di accertamento intorno alle 13:00 nei pressi del supermercato Despar in località Santa Maria di Mare. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Stradale di Paola. La strada è stata successivamente riaperta al transito.