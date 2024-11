I cani molecolari impiegati dalle forze dell'ordine non hanno rilevato alcuna traccia dell'uomo scomparso l'8 aprile scorso

Si infittisce il mistero della scomparsa di Damiano Oriolo, l’anziano di 78 anni, del quale non si hanno più notizie ormai dall’8 aprile scorso, da quando avrebbe contattato i familiari con il suo cellulare. All’altro capo del telefono una voce confusa, sconnessa, hanno riferito la nuora ed il nipote. La voce impaurita di un uomo disperso al buio ed al freddo tra i boschi.

L’auto è stata rinvenuta in questi luoghi dove vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri, guardia di finanza e polizia di stato continuano a cercarlo, nella speranza di chiarire questo giallo.

Le forze dell’ordine hanno battuto l’area palmo a palmo con l’ausilio di cani molecolari, perfettamente addestrati che però non sono riusciti a fiutarne le tracce, tanto da alimentare l’ipotesi che in questa zona posta lungo il vecchio percorso della strada per Paola, nel comune di San Fili, Damiano Oriolo non sia mai arrivato e che, forse, quell’auto ritrovata insieme ad alcuni effetti personali, faccia parte di una macabra messinscena.

E’ una delle ipotesi, ma non si trascura alcuna altra pista. Qualche elemento interessante potrebbe arrivare dagli esiti dei rilievi della scientifica effettuati sul veicolo dell’anziano. L’indagine è in corso e gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo, anche se con il passare dei giorni diventa sempre più difficile che l’uomo possa rientrare a casa sano e salvo.

Salvatore Bruno