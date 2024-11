«Ci manchi Denise» e di seguito due mani congiunte in preghiera e una stella. Giorgia scrive così sotto al video della sua amica che balla, su Tik Tok. Quasi quel messaggio potesse arrivarle, in qualche modo, viaggiando fino alle rive di quel fiume tempestoso, che Denise l’ha ingoiata in un attimo.

Oggi sembra lontanissima quella sera di festa di inizio ottobre, quasi appartenesse a un'altra vita e non a quella di Denise Galatà, la ragazza che sognava di ballare, diventata adesso una foto malinconica su un lancio di cronaca. L’abito lungo e dorato, la strada che scorre veloce in galleria, la sorpresa organizzata da suo fratello, la notte in una villa piena di luci. Solo sette mesi fa, il party per i diciotto anni della giovane morta durante una gita in rafting, pareva la copertina perfetta di una vita carica di promesse e progetti da realizzare.

Di quei giorni di felicità, fatti di viaggi, gite e serate, oggi ne rimangono tracce sparute solo sui social e lì resteranno, restituendo per sempre il volto pulito di Denise adolescente, ragazza per sempre. Studiava lingue al liceo "Rechichi" di Polistena, e amava la danza e la musica e suonava l’organo in chiesa. Da Rizziconi guardava, scrollando Instagram, le grandi città, abbracciata alle amiche di sempre, la sua seconda famiglia, che chiamava “amore mio”, “vita mia”, e che oggi sono disperate, abbandonate in un dolore che non si può sopportare facilmente neppure da adulti. Doveva essere solo una gita, quella sul Lao, un’avventura da raccontare nelle storie di IG, oggi desolatamente vuote, destinata a segnare gli ultimi sprazzi di un anno scolastico da incorniciare, e invece è diventata un dramma che nessuno dimenticherà mai, un marchio a fuoco su un giorno che ha diviso il prima da un triste dopo.

Denise con la felpa, Denise con l’abito in paillettes, Denise in jeans e camicia e in sottofondo i suoi cantanti del cuore. L’estate dei suoi diciotto anni era di là da venire, così vicino il futuro da poterlo quasi toccare, invece è finito sulle rive di un fiume selvaggio.

Morte di Denise, la Procura di Castrovillari dispone l’autopsia sul corpo della 19enne caduta nel fiume Lao

Morte di Denise, la dirigente del liceo di Polistena: «Arriverà il tempo delle risposte, ora solo dolore»

Morte di Denise, per le guide «è stato un incidente» ma c’era allerta meteo. Tansi: «Non farei mai rafting con rischio giallo»