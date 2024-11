Due settimane fa era stato avvistato in compagnia di una femmina incinta. I più ottimisti sperano che si siano ritirati in un luogo più appartato per mettere al mondo i cuccioli. Ma c’è anche chi pensa che…

Chi l’ha visto… Micu? Micu è un cinghiale, ma non uno di quelli che fanno paura quando te li trovi all’improvviso davanti: da mesi l’ungulato era diventato la mascotte della Tonnara di Palmi, quartiere marittimo dove gli abitanti lo avevano praticamente adottato offrendogli riparo e accoglienza.

Da un po’ di tempo, però, Micu, che a occhio e croce pesa circa 50 chili, non si vede più scorrazzare in zona. Era benvoluto da quasi tutti. Quasi, appunto. Perché a qualcuno dava fastidio per le scorribande nelle proprietà private.

Ultimamente, era stato visto in compagnia di un altro esemplare femmina, forse incinta. Si aggiravano insieme per le vie del rione. Mangiavano quel che trovavano, tranquilli, e poi si ritiravano in un’area appartata dietro le case.

Da circa due settimane, però, di entrambi non c’è traccia. E non sono pochi i residenti preoccupati per la loro sorte. Le domande si rincorrono ma le ipotesi alla fine sono tre: in prossimità del parto della femmina si saranno spostati per trovare un giaciglio più appartato nel folto della vegetazione retrostante oppure saranno chiusi in qualche recinto. Infine, l’ipotesi più temuta: Micu non c’è più?