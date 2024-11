I vigili del fuoco ispezionando il pozzo, profondo 15 metri, contenente oltre 2 metri di acqua, hanno ritrovato il corpo di un uomo di 83 anni, ormai privo di vita

Avvisati dai familiari, questa mattina i vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro sono intervenuti in località Pianopietra, nel comune di Chiaravalle Centrale, per soccorrere una persona caduta in un pozzo.

Giunti sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Chiaravalle Centrale, hanno ispezionato il pozzo, profondo 15 metri, contenente oltre 2 metri di acqua, rivenendo il corpo di un uomo di 83 anni, ormai privo di vita.

Sul posto è stato inviato il nucleo speleo alpino fluviale del comando dei vigili del fuoco di Catanzaro, che in breve tempo ha recuperato il corpo.

Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento.