L’incidente si è verificato sul nuovo tracciato della trasversale delle Serre. Sotto shock la donna che era alla guida dell’utilitaria

CHIARAVALLE – Grave incidente sulla nuova trasversale delle Serre all’altezza di Chiaravalle Centrale. Due moto di potente cilindrata per cause ancora da accertare si sono scontrate con un auto. Gravemente feriti i centauri, A. C. di 28 anni, residente a Torre di Ruggiero, e G. A. di 23 anni, residente a Chiaravalle Centrale. Entrambi sono stati ricoverati in ospedale. Per uno dei due è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Sotto shock la donna che invece guidata l’utilitaria. (mf)