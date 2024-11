Il sit-in organizzato dalla Fna-Confsal: «La chiusura è destinata a produrre disagi incalcolabili soprattutto per le categorie più svantaggiate»

Sit-in di protesta davanti alla sede Inps, nel centro storico di Rossano, per protestare contro la chiusura del Centro Medico Legale dell'Ente. La manifestazione, organizzata dal vice segretario nazionale della Federazione nazionale agricoltura-Confederazione sindacati autonomi lavoratori (Fna-Confsal) Mario Smurra, è mirata a sensibilizzare le istituzioni per evitare la chiusura del Centro medico legale «destinata a produrre - ha detto Smurra - disagi incalcolabili soprattutto per le categorie più svantaggiate».



La chiusura del Centro, attualmente nella sede Inps di Rossano, comporterebbe il doversi recare a Cosenza per le visite mediche di invalidità e per tutti gli accertamenti sanitari di competenza dell'Ente. Sul posto sono presenti le forze dell'ordine.