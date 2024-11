Il sindaco Verduci rende noto che i tecnici comunali stanno già predisponendo gli atti necessari per garantire il ripristino della viabilità

Il sindaco di Motta San Giovanni, Giovanni Verduci ha disposto con un’ordinanza la chiusura al traffico veicolare e pedonale del tratto stradale che da Valanidi conduce al centro del reggino.

Le intense precipitazioni che stanno interessando il territorio comunale, infatti, hanno causato un movimento franoso tale, è scritto in una nota del Comune, «da impedire a chi percorre la strada da Valanidi di raggiungere il centro abitato di Allai, raggiungibile adesso solo da Motta San Giovanni».

I tecnici comunali stanno già predisponendo gli atti necessari, terminata l'allerta meteo, per garantire il ripristino della viabilità.

In questo momento sono al lavoro anno vigili urbani, vigili del fiuoco e staff del comune. Non si registrano danni a cose o persone né pericoli in generale .