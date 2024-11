Nella struttura di Catanzaro vengono effettuati i controlli per malattie gravi come Hiv e epatiti e chi sta in cura ha bisogno di essere costantemente controlato

Alcuni pazienti dell'ambulatorio del reparto di malattie infettive dell'ospedale Pugliese di Catanzaro lamentano lo stato di abbandono in cui versano da diversi mesi a causa dell'emergenza Covid-19. Per far fronte all'emergenza, infatti, sostengono, l'ambulatorio è stato di fatto smantellato, le visite e i controlli periodici sono stati sospesi e, ad oggi, non si hanno notizie di quanto le attività riprenderanno.

Nella struttura vengono effettuati i controlli per malattie gravi come Hiv e epatiti, con pazienti che devono essere costantemente controllati nello stato di salute. Un gruppo di pazienti dell'ambulatorio ha così deciso di rivolgere un appello al direttore generale dell'Azienda ospedaliera, al direttore sanitario e al primario del reparto perché si possa tornare ad avere un ambulatorio e di riprendere al più presto le attività relative ai controlli.