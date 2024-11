Mancano i vaccini in provincia di Cosenza: sessioni sospese e centinaia di persone rinviate a data da destinarsi. Decine di cittadini si sono presentati, stamane, al parco Acquatico a Rende e hanno trovato le porte chiuse e un cartello che recita «Si avvisa che, per mancanza di vaccini, la seduta vaccinale di oggi è stata rinviata a data da 'stabilire'».

Al danno la beffa, una comunicazione improvvisata e nessun operatore fisicamente presente per dare informazioni. Un secondo foglio, posizionato per terra e fermato da un blocco di cemento, recita «ci scusiamo, non sono arrivati i vaccini».

Secondo quanto si apprende, non sarebbero state inviate nuove dosi e della carenza del siero gli opertori ne sarebbero stati a conoscenza già dalla gionata di ieri. In particolare mancano le dosi di Pfizer, ma anche AstraZeneca, Moderna e Johnson & Johnson. La carenza si registra soprattutto per quanto concerne i richiami sebbene qualche modesta fornitura è in arrivo in queste ore.