Vittime dei disturbi carabinieri, agenti e altro personale dei corpi di polizia in servizio nelle sezioni

C’è un risvolto inedito e tutt’altro che politico, relativo al dopo elezioni di domenica scorsa. Una cinquantina tra militari ed appartenenti alle forze dell’ordine, in servizio nei seggi elettorali dell’area urbana di Cosenza, hanno accusato una intossicazione alimentare nella notte tra domenica 4 e lunedì 5 marzo. Per una persona, secondo quanto si è appreso, si sarebbero rese necessarie anche le cure del pronto soccorso dell’Annunziata.

In corso le verifiche dei Nas

I disturbi di tipo gastro-intestinale potrebbero essere legati alla cena consumata nella serata del 4 marzo, fornita da un’azienda di catering che ha in appalto il servizio di fornitura dei pasti per agenti di polizia, carabinieri ed appartenenti agli altri corpi presenti nelle diverse sezioni in cui erano in corso le procedure del voto. I Nas stanno adesso operando una serie di verifiche per accertare le responsabilità dell’accaduto.