Un uomo di 38 anni è morto nella serata di ieri a Falerna dopo essere investito da un'auto mentre era a bordo di una bicicletta. La vittima è un cittadino del Bangladesh residente in una comunità di Falerna. L'uomo è stato travolto da una Fiat Panda guidata da un cittadino di Gizzeria che si è subito fermato per prestare soccorso.

Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare la morte del ciclista, avvenuta sul colpo. Secondo quanto si è appreso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme aprirà un fascicolo per omicidio stradale ma non è stata disposta l'autopsia.