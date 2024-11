A rischio l’incolumità delle persone. A denunciare la grave situazione alcuni abitanti

Cinghiali a spasso per le vie del paese, con rischio per l'incolumità delle persone e danni a orti e giardini delle abitazioni oltre che alle colture nei campi. E' quanto accade a Pentone, piccolo paese della Presila catanzarese. A denunciarlo sono alcuni abitanti. "Da diversi giorni - afferma uno di loro - nel centro abitato c'è una enorme diffusione di cinghiali a spasso con danni enormi per chi ha coltivato in proprio qualche pezzo di terra".

I cacciatori, inoltre, lamentano i ritardi con cui avverrebbero le segnalazioni alle autorità competenti regionali per le autorizzazioni straordinarie per l'abbattimento dei cinghiali.

Stamani, un gruppo di cinghiali composto da una scrofa con 8 cuccioli, sono entrati nel giardinetto antistante un'abitazione e la scrofa, per difendere i piccoli, ha attaccato due persone, che si sono poste in salvo, distruggendo un piccolo pollaio.