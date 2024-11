C’è chi non spara ai cinghiali, e non chiede risarcimenti; c’è chi non teme incontri ravvicinati con gli animali che dalla montagna sono scesi fino al mare, e c'è chi, anzi, è pronto ad addestrarli e coccolarli. Si vedono cose strane intorno agli ungulati che rappresentano una vera e propria emergenza, che da qualche anno la Regione deve affrontare anche con salati risarcimenti agli agricoltori per i danni che subiscono. Come a Pizzo, dove un ambulante, ogni giorno ad una certa ora, accoglie un branco mansueto di animali offrendo della frutta: certo non si conosce la reazione dei condomini, vedendo arrivare nel parco le bestie, ma il commerciante sembra deciso a proseguire nella sua pratica pacifista.

O come capita in un centro del Catanzarese, dove qualcuno sta sperimentando la trasformazione da animale selvatico in animale di compagnia. Insomma, c’è un modo diverso dall’abbattimento e dalla caccia, e alla lunga – anche seguendo i consigli di certi cacciatori – può essere che prenderà piede definitivamente.